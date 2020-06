Lavori in due piazze di Verona: ecco come cambia la viabilità della zona

Partono lunedì 22 giugno, salvo avverse condizioni meteo, i lavori per l’allacciamento dei sottoservizi in piazzetta De Gasperi, a Verona, nel tratto che immette su via Pallone. L’intervento, che rientra nel progetto di riqualificazione del percorso pedonale lungo le mura, durerà 6 giorni. Per tutta la durata del cantiere sarà in vigore il divieto di transito e sosta, con rimozione, in piazzetta De Gasperi nel tratto prospicente l’arco che immette su via Pallone e fino all’intersezione con via Adigetto.

Tutti i veicoli in transito su via Adigetto, provenienti da via Del Pontiere, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in via Caserma Ospital Vecchio. I mezzi che, invece, provengono da piazza Cittadella potranno o proseguire diritti sulla corsia bus, sotto il volto Ponte Cittadella, o svoltare a destra in via Caserma Ospital Vecchio.

Proseguiranno fino a sabato 27 giugno i lavori realizzati da Acque Veronesi nell’area di piazza Cervignano, nel quartiere di borgo Roma a Verona. Pertanto, fino a sabato prossimo, i mezzi che provengono da via Udine non potranno svoltare in piazza con direzione via Centro, ma dovranno proseguire fino in via Scuderlando e di lì svoltare in via Centro.

L’intervento di Acque Veronesi prevede la realizzazione in piazza Cervignano di un nuovo impianto di sollevamento fognario e si inserisce nel più ampio progetto di rifacimento della fognatura in borgo Roma.