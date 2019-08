Procede a ritmo spedito il nuovo palazzetto dello sport di Borgo Roma

Procedono con il piede sull'acceleratore i lavori per il nuovo palazzetto dello sport di via delle Grazie, a Verona. A due mesi dalla posa della prima pietra, le impalcature lasciano intravedere l'opera muraria, giunta ormai al secondo piano. E i tecnici confermano che tra un mese e mezzo sarà posato il tetto in legno lamellare.

Questa mattina, 7 agosto, l'assessore all'edilizia sportiva Filippo Rando si è recato in sopralluogo per verificare lo stato dei lavori che, come da cronoprogramma, prevedono entro il 2020 la consegna al quartiere di Borgo Roma del nuovo impianto polivalente. Un palazzetto che sarà dotato di palestre, spogliatoi, sala riunioni, campi esterni, un ristorante e soprattutto privo di barriere architettoniche.

Nello specifico troveranno spazio una palestra da mille metri quadri che potrà essere utilizzata per la pallacanestro, il volley, il calcetto e tante altre discipline sportive. L'impianto, la cui realizzazione ha un costo di 4 milioni e 270mila euro, sarà dotato di altre due sale più piccole e di una zona spogliatoi. Una tribuna della capienza di trecento spettatori consentirà al palazzetto di poter essere utilizzato sia per manifestazioni sportive sia per spettacoli, concerti e iniziative pubbliche. All'esterno, invece, saranno realizzati due campi da beach volley, un ristorante e un parcheggio di circa 1.200 metri quadri. È prevista, inoltre, la piantumazione di alberi ed arbusti lungo tutto il perimetro.

L'impianto sarà antisismico, privo di barriere architettoniche per consentire l'accesso e l'utilizzo da parte di tutti e con impianto termico per il risparmio energetico. Sarà, inoltre, realizzato anche un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonte rinnovabile.