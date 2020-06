Corsie ridotte per due notti sull'autostrada A4 per lavori sul manto stradale

A partire già dalla serata di giovedì, prendono il via alcuni interventi sulle corsie dell'autostrada A4, che potrebbero provocare alcuni disagi agli automobilisti.

Sulla carreggiata Ovest (in direzione di Milano), tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna (dal km 277+800 al Km 275+700), dalle ore 20 del 18 giugno alle ore 6 del 19, si viaggerà su due corsie ridotte di marcia per lavori di rifacimento pavimentazione.

La notte successiva, dalle 20 di venerdì 19 alle ore 6 di sabato 20 giugno, ci si sposterà invece su due corsie ridotte di marcia in carreggiata Est (in direzione di Venezia, sempre tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna (dal km 264+500 al Km 267+000), per il medesimo tipo di intervento.

La società autostradale ha fatto sapere che cercherà di contenere il più possibile la durata delle limitazioni.

In caso di maltempo, i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.