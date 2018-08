Lavori sul tratto ferroviario Verona-Brennero, modifiche alla circolazione

Dalle 23 di domenica 12 alle 7 di venerdì 17 agosto, saranno eseguiti importanti lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Verona-Brennero.

Per consentire l'attività dei cantieri sarà modificato il programma di circolazione dei treni nel tratto interessato dai lavori. Tutti i treni regionali tra le stazioni di Brennero e Fortezza e tra Bolzano e Ora saranno sostituiti con bus. I treni a lunga percorrenza saranno sostituiti con bus tra le stazioni di Bolzano e Trento, con possibili ritardi in partenza da Trento. Inoltre, dall'11 al 14 agosto i treni EuroCity 86 e 87, anziché via Brennero, percorreranno la via Tarvisio-Villaco-Salisburgo con partenza anticipata da Venezia.