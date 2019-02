Lavori di manutenzione sul ponte del fiume Mincio zona casello di Peschiera del Garda

La società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. conferma che per l’intera durata del cantiere sul ponte del fiume Mincio, quindi da sabato 23 febbraio a martedì 16 aprile, sarà interdetto il transito dal casello di Peschiera del Garda in direzione Milano per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Informa altresì che, sempre per questioni di sicurezza di tutti i viaggiatori, l’ingresso allo stesso casello, sempre e solo in direzione Milano, sarà consentito ai mezzi leggeri esclusivamente nei fine settimana dalle ore 6 del sabato alle ore 22 della domenica e vietata nei giorni feriali, anche in questo caso per l’intero periodo di durata dei lavori sul ponte.

Per informazioni puntuali sulla viabilità consultare inviaggio.autobspd.it oppure l’app Infoviaggiando o contattare il numero verde 800.012812.