Acque Veronesi, finiti i lavori a San Pietro in Cariano. Partono a Verona

A San Pietro in Cariano sono arrivate nuove infrastrutture fognarie per una maggiore tutela ambientale e a vantaggio della collettività dell'intero paese. Sono infatti terminati i lavori di Acque Veronesi. L'intervento ha riguardato il prolungamento della attuale rete di fognatura in via Chiesa, in via Pascoli (località Bure) ed in via Monga. Le abitazioni di queste strade, non essendo collegate alla rete fognaria, provvedevano autonomamente allo smaltimento dei reflui civili attraverso l'utilizzo di vasche imhoff o pozzi privati.

A Verona, invece, da martedì 22 maggio inizieranno i lavori sempre di Acque Veronesi per la realizzazione di nuovi sottoservizi aziendali in un tratto di via Mameli. Per 10 giorni, saranno vietati la sosta ed il transito alle autovetture nella corsia di destra di via Mameli in direzione Verona, all'altezza dei civici 124/B e 124/F. Sarà pertanto ristretta la carreggiata ad una corsia.

Infine, sempre Acque Veronesi ricorda che gli sportelli di lungadige Galtarossa a Verona rimarranno chiusi nella giornata di lunedì 21 maggio per la festività del santo patrono. Gli utenti potranno contattare i numeri verde 800-735300 (da rete fissa) e 045-2212999 (da rete mobile) o recarsi presso qualsiasi sportello della società dislocato in provincia.