Cede la fognatura in via Museo a Verona, strada chiusa fino a fine gennaio

A causa di un cedimento di un tratto della fognatura in via Museo, a Verona, la strada resterà chiusa al traffico fino a al 31 gennaio.

Dopo aver eseguito nei giorni scorsi una serie di videoispezioni sulla rete, i tecnici di Acque Veronesi hanno già iniziato i lavori di rifacimento del collettore fognario danneggiato.

Mentre termineranno in questo mese di dicembre i lavori, sempre di Acque Veronesi, di adeguamento al depuratore di Vangadizza nel comune di Legnago. L'intervento garantirà maggiori tutele e sicurezza per l'ambiente grazie ad un servizio migliore che andrà ad ottimizzare e potenziare il sistema fognario di una vasta zona della pianura veronese.

Il progetto ha la finalità di adeguare a livello funzionale e tecnico l'impianto di depurazione legnaghese di via Pilastrina. Una struttura che serve circa 40mila abitanti e che presentava alcune criticità. Criticità ora risolte grazie al progetto di ammodernamento e potenziamento della società consortile.

Nello specifico i lavori hanno riguardato la realizzazione di un nuovo comparto di dissabbiatura dei reflui in ingresso all'impianto, ed il potenziamento dell'attuale stazione di ricezione dei rifiuti liquidi derivanti da attività di manutenzione ed espurgo delle reti fognarie della zona. Sono stati introdotti inoltre nuovi strumenti di misura e nuovi sistemi di telecontrollo utili a semplificare e migliorare la gestione complessiva dell'impianto, oltre la sostituzione di alcune attrezzature ormai usurate.

L'obiettivo è quello di ridurre gli impatti ambientali, migliorando l'efficienza e la capacità gestionale dell'impianto - ha commentato il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli - Un intervento dal costo complessivo di circa 400mila euro, che garantirà da un lato infrastrutture moderne e funzionali, dall'altro porterà notevoli benefici di carattere igienico per tutto il territorio di Legnago.