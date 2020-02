Fogne nuove in Borgo Roma, cantiere di un mese da Piazza Cervignano

Ultimo step per la prima fase dell'intervento di Acque Veronesi per rifare la condotta fognaria in via Centro, a Verona.

Lunedì, 10 febbraio, iniziano i lavori che interesseranno il tratto da via dei Grolli a Piazza Cervignano. Il cantiere partirà da Piazza Cervignano e successivamente scenderà verso via dei Grolli con le necessarie modifiche alla viabilità.

In questa fase iniziale, con i lavori concentrati su Piazza Cervignano, sarà garantita la circolazione su via Umago.

La fine dei lavori è prevista per l'8 marzo, per evitare concomitanze con l'inizio del cantiere della filovia.

L’ultimo tratto interessato dai lavori, quello da Piazza Cervignano a salire sino all'incrocio con via Re di Puglia, verrà programmato nei prossimi mesi al termine del cantiere del filobus.