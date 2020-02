Filobus, in borgo Roma fermate del bus "sospese" per i lavori: «Inaccettabile»

È il movimento civico Traguardi a richiamare l'attenzione sul «pessimo risveglio» che avrebbero avuto i residenti di borgo Roma la mattina del 17 febbraio, quando il «quartiere che quotidianamente deve fare i conti con traffico congestionato e alti tassi di inquinamento» è stato «ufficialmente escluso anche dal trasporto pubblico locale».

Un cartello, tutto ciò che è stato fatto per segnalare la sospensione delle fermate, senza indicare fino a quando i cittadini dovranno organizzarsi diversamente – spiega Beatrice Verzè, consigliere di Traguardi in Quinta Circoscrizione –. È inaccettabile che non siano state previste fermate alternative in prossimità di quelle sospese, e che la comunicazione si sia limitata a un avviso, comparso da un giorno all’altro. Significa che ancora una volta saranno penalizzati coloro che non riescono a fare tratti lunghi a piedi, come anziani o genitori con bambini piccoli, e che chi deve spostarsi per andare al lavoro, in stazione o in università sarà costretto a prendere la macchina, inondando di traffico strade già perennemente intasate.

Che dalla scorsa estate i lavori per il filobus stiano portando gravi disagi agli abitanti di Borgo Roma, così come a quelli di tanti altri quartieri della città, è cosa nota - aggiunge Verzè -. Ma se sopportare qualche disservizio può anche essere accettabile, ora la situazione è diventata davvero insostenibile. Non si può restare bloccati nel proprio quartiere senza disporre di alternative. Ci sono infrastrutture chiave, come la stazione o l’ospedale, che non possono rimanere isolate, né per chi abita nel quartiere né per chi deve raggiungerlo da altre zone della città.