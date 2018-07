Edilizia scolastica, a Verona sono attivi cantieri per oltre 2 milioni di euro

Un'estate di intense attività sul fronte dell'edilizia scolastica a Verona, con l'avvio di diversi interventi per la riqualificazione e l'adeguamento di alcune strutture. I cantieri riguardano circa una decina di scuole, per un costo complessivo di circa 2 milioni 700mila euro.

Sono in fase di realizzazione gli interventi alla scuola primaria Dall'Oca Bianca, in via Selinunte a Borgo Nuovo, per il rifacimento di 4 bagni, due a piano terra e due al primo piano, con la realizzazione dei servizi per disabili. Mentre, alla scuola dell'infanzia Dall'Oca Bianca, in piazza dall'Oca Bianca a Borgo Nuovo, si lavora alle pavimentazioni delle classi, della biblioteca e della palestra, con contestuale bonifica da materiali contenenti amianto. Alla secondaria comunale di primo grado Catullo, in via Breccia San Giorgio, sono in costruzione una scala di sicurezza esterna e una piattaforma esterne e si stanno bonificando i pavimenti dall'amianto; inoltre, è in corso anche l'adeguamento di un locale destinato alla nuova aula di sostegno. Alla secondaria di primo grado Rosani, in via Santini a Borgo Trento, è in fase di adeguamento l'impianto anti incendio e saranno messe a norma le uscite della palestra e dell'aula magna. Alla scuola dell'infanzia Di Cambio, allo Stadio, si stanno realizzando l'impianto antincendio e un cancello carraio per l'accesso de mezzi di soccorso. All'asilo nido Bruco Felice, in via Belvedere a San Felice Extra, sono in corso l'adeguamento dell'edificio scolastico alle normative anti incendio e il rifacimento dei servizi igenici.

Altri lavori di manutenzione straordinaria saranno effettuati durante l'anno scolastico, senza ostacolare il regolare svolgimento delle attività didattiche, alla scuola dell'infanzia Fontana del Ferro, con la realizzazione di una rampa esterna per l'accesso dei disabili; alla scuola dell'infanzia Vincenti, con la realizzazione di una rampa esterna per l'accesso dei disabili; alla scuola dell'infanzia Il Paese dei Colori, con stuccature e ripristini delle tinteggiature interne delle stanze; al nido Girasole, con il rifacimento di parte della pavimentazione e del sottofondo e la sostituzione dei serramenti; al nido Quadrifoglio, con la sostituzione dei serramenti, sia esterni che interni; al nido Pollicino, con interventi di manutenzione della terrazza di copertura e adeguamento delle uscite di sicurezza; al nido Pestrino, con la levigatura della pavimentazione in parquet e l'adeguamento al parapetto con un nuovo corrimano.

Alla suola secondaria di primo grado Bettelloni in circonvallazione Oriani, i lavori che proseguiranno per tutto l’anno scolastico 2018/2019 saranno di manutenzione straordinaria di tutta la copertura del fabbricato, per la bonifica da amianto, e di adeguamento generale alle normative vigenti.

In programmazione, con copertura finanziaria già stanziata, interventi alla scuola primaria Europa Unita, alla scuola dell'infanzia Angeli Custodi, alle primarie Rosani e Pisano e alla scuola Meneghetti.