Verona, lavori sulla diga del Chievo e cambio viabilità in zona Stadio

Da lunedì 4 fino a venerdì 29 maggio, gli organi di comando della diga del Chievo saranno sottoposti a manutenzione. In questo periodo, per consentire di realizzare in sicurezza l’intervento programmato dal Consorzio Canale Camuzzoni, sono previste limitazioni al transito. Nello specifico, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 17, la diga rimarrà chiusa al passaggio di pedoni, biciclette, ciclomotori e moto.

Da lunedì cambia anche la viabilità in via Negrelli, nel quartiere stadio a Verona. Per rendere più fluida e sicura la circolazione dei mezzi, infatti, viene istituito il senso unico nel tratto della strada che va dall’incrocio con via Bonino da Campione a via Albere. La direzione di marcia del nuovo senso unico è verso via Albere.

Giovedì invece è stato istituito il senso unico alternato di circolazione ed è stato ridotto il limite massimo di velocità a 30 km/h lungo un tratto della strada provinciale 10 "della Val d'Illasi", in corrispondenza del ponte sul torrente Illasi, in località Sant'Andrea nel comune di Badia Calavena.

La limitazione è necessaria per consentire l'attraversamento in sicurezza del manufatto in seguito al danneggiamento, causato da un incidente, di una delle ringhiere di protezione laterali poste sul ponte. La progettazione dell'intervento definitivo di sistemazione è in corso presso gli uffici della Provincia.