Sicurezza stradale a Verona: al via in autunno i lavori in corso Venezia

Si accelera sulla sistemazione viabilitica di Corso Venezia, a Verona, dove servono maggiore sicurezza e fluidità del traffico. La giunta comunale ha approvato la variante urbanistica dell'opera che, di fatto, dà il via libera all'iter per appaltare i lavori entro l'autunno.

L'intervento dovrebbe svolgersi su due fronti: la realizzazione di uno spartitraffico centrale piantumato su Corso Venezia e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Quattro Stagioni, via Fiumicello, via Belviglieri e via Pasti. Si andranno così a risolvere alcune delle criticità di Corso Venezia, in particolare quelle legate alla sicurezza.

La mancanza di uno spartitraffico lungo la carreggiata principale ha infatti permesso il verificarsi di pericolose e vietate svolte a sinistra e inversioni di marcia da parte degli automobilisti. Non meno pericoloso l'incrocio tra via Quattro Stagioni, via Fiumicello, via Belviglieri e via Pasti, teatro di numerosi incidenti a causa della sua conformazione incompleta e della presenza di recinzioni che ostacolano la visibilità.

Problematiche che dovrebbero cessare quando saranno ultimati i lavori di riqualificazione dell'arteria cittadina, per i quali la giunta sta accelerando l'iter.

Come ha spiegato l'assessore alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala. «Questo passaggio è un atto formale, il provvedimento è già stato approvato dal Consiglio comunale a dicembre e si è concluso anche il tempo per le osservazioni – spiega l'assessore Segala-. Procediamo velocemente perché si tratta di un'opera che su Corso Venezia andrà a fare la differenza, in termini di viabilità e sicurezza, e che si integra con la rigenerazione urbanistica in atto nella zona».

Il progetto, che vede lavorare insieme gli uffici della Pianificazione urbanistica e del settore Strade, è finanziato dall'Amministrazione con la somma di circa 410 mila euro e in parte con opere compensative frutto di interventi di riqualificazione del quartiere.