Bussolengo e Villafranca, Consorzio di Bonifica al lavoro sui canali

Prosegue l'opera di manutenzione e ripristino di reti ed impianti irrigui in tutta l'area di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese, in previsione della stagione irrigua 2019 che si aprirà il prossimo aprile.

A San Vito al Mantico, nel territorio comunale di Bussolengo, uomini e mezzi del Consorzio hanno provveduto ad intubare un canale in terra per una lunghezza di 200 metri, con la posa di tubazioni in cemento armato del diametro di 70 centimetri.

Numerosi sono stati, poi, gli interventi effettuati a Villafranca. Sul canale 175/633 e sul canale 209/633, il Consorzio ha intubato due canali in terra per una lunghezza rispettivamente di 420 metri e di 240 metri, posando in entrambi gli interventi tubazioni del diametro di 70 centimetri. E nella frazione di Dossobuono, sul Canale 35/48/150, il Consorzio ha intubato un canale prefabbricato per una lunghezza di 160 metri, posando anche qui tubi armati del diametro di 70 centimetri.

Il personale consortile, sempre in previsione dell'apertura dell'irrigazione, sta inoltre provvedendo ad una profonda opera di pulizia e sistemazione delle canalette presenti nelle aree del comprensorio dove l'irrigazione viene fornita a pelo libero.