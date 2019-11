Due giorni di lavori in Circonvallazione Oriani: scatta la viabilità alternata

Per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale, per due giornate, a partire da lunedì 25 novembre, circolazione con viabilità alternata in Circonvallazione Oriani, nel tratto tra l’incrocio con Corso Porta Nuova e quello con via Città di Nimes.

Il termine lavori è previsto per la serata di martedì 26 novembre