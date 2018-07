A22, per lavori chiuso il tratto tra Nogarole Rocca e l'allacciamento alla A4

Una temporanea chiusura al traffico notturno è stata programmata sul tratto veronese della A22. Per consentire i lavori di rifacimento di un sovrappasso non sarà possibile percorrere l'autostrada del Brennero tra Nogarole Rocca e l'allacciamento con la A4. Il divieto scatta dalle 22 di oggi, 11 luglio, e termina alle 6 di domani mattina. Contestualmente, saranno chiuse l'entrata del casello di Nogarole Rocca in direzione Brennero, l'allacciamento A4-A22 in direzione Modena e l'aree di servizio Povegliano Est ed Ovest.