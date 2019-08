Lavori davanti al chiostro dell'università: «Finiti entro la prossima settimana»

Garantire una maggiore sicurezza per gli studenti, i residenti e i mezzi in transito in via San Francesco. Procedono speditamente e secondo i programmi i lavori per l’allargamento e la sistemazione complessiva del marciapiede di fronte all’ingresso del chiostro dell’Università.

Il cantiere, partito il 19 agosto in seguito alle segnalazioni del consigliere Niccolò Sesso, mostra già i primi risultati tangibili come il completamento dell’allargamento del marciapiede adiacente la biblioteca Arturo Frinzi.

Il progetto, prevede inoltre che le rastrelliere porta-bici vengano spostate sul lato opposto della strada, dove in questi giorni si sta lavorando per la realizzazione dei ‘golfi’, ampliamenti della superficie del marciapiede esistente che riducono lo spazio di passaggio dei veicoli e con esso la loro velocità.

Le rastrelliere, attualmente accostate alla facciata principale della Frinzi, saranno collocate di fronte al muro di cinta delle scuole elementari. All’entrata della biblioteca, invece, verranno poste delle nuove sedute, senza schienale.

Per visionare l’avanzamento dei lavori si è recato venerdì sul posto l’assessore alle Strade e giardini Marco Padovani, accompagnato dal consigliere Sesso.

«Si tratta di un’area molto frequentata – ha affermato Padovani – dove, in particolare all’altezza dell’accesso della biblioteca Frinzi, ogni giorno gli studenti si ritrovano. Intervenendo per l’allargamento dei marciapiedi, è stato anche necessario mettere in sicurezza questo tratto di strada. I lavori procedono in modo veloce e termineranno entro la settimana prossima, prima dell’inizio della piena attività accademica».