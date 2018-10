Lavori e restringimenti di carreggiata sulla tangenziale Affi - Peschiera

Sono scattati in questi giorni, e si concluderanno solamente il 10 ottobre, i lavori di asfaltatura sull SR 450, la tangenziale che collega Affi con Peschiera del Garda.

A comunicarlo è la società Veneto Strade spa, che sottolinea come gli interventi riguarderanno, a tratti saltuari, tutta l'arteria, toccando i comuni di Peschiera, Castelnuovo, Lazise, Bardolino, Cavaion Veronese ed Affi.

I cantieri porteranno ad una riduzione della corsia di sorpasso e saranno in funzione dalle ore 7 alle ore 18 escluso sabati e domeniche. Nel tratto interessato sarà in vigore il limite di velocità di 50 km/h preceduto da una prima limitazione a 90 km/h e una seconda a 70 km/h e da divieto di sorpasso per tutti i veicoli.