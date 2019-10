Nuovi lavori al via: cantieri e divieti sulle strade del Comune di Verona

Mercoledì 23 ottobre cominceranno i lavori per la sistemazione di un cedimento stradale in via Cattaneo, all’incrocio con via Oberdan, a Verona. Per consentire la realizzazione dell’intervento, che durerà 5 giorni, sarà istituito il divieto di transito e sosta nelle aree interessate dal cantiere.

Pertanto, i veicoli provenienti da via Alberto Mario, una volta giunti in piazzetta Scalette Rubiani, dovranno proseguire dritti lungo via Oberdan. Sarà, comunque, garantito l’accesso in via Cattaneo ai frontisti, alle persone dirette ai frontisti, ai mezzi di soccorso e pronto intervento, anche in doppio senso, nei tratti non interessati dai lavori.

Invece, a partire da martedì 22 ottobre, via Fontana del Ferro in zona San Giovanni in Valle resterà chiusa al traffico automobilistico per la durata di 4 giorni. Il divieto si rende necessario per consentire ai tecnici di Acque Veronesi la posa di un nuovo tratto di rete fognaria.

