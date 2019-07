Tangenziale Sud di Verona, lavori cambiano la viabilità per il weekend

Viabilità leggermente modificato per il fine settimana sulla Tangenziale Sud di Verona.

Tra le 20 di domani, 5 luglio, e le 14 di domenica 7 luglio, sarà chiuso il tratto iniziale in direzione Vago di Lavagno-Vicenza, tra lo svincolo Mercato Agroalimentare e l'uscita 5 Vigasio. Questo comporterà anche la chiusura degli svincoli di entrata di Dossobuono e di Alpo Zai.

Inoltre, per verifiche tecniche di routine del cavalcavia 289 dell'autostrada A4, sarà anche chiusa la strada che raccorda la SP 38 Porcilana con la Tangenziale Sud di Verona. Questa chiusura scatterà dalle 20 di domani e terminerà alle 6 del giorno seguente.

