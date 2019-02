Tangenziale Sud di Verona, chiuso un tratto nella notte per rifare l'asfalto

Lavori notturni per rifare l'asfalto in Tangenziale Sud a Verona. Lavori che si traducono in una tangenziale migliore nel futuro, ma nel presente significano modifiche alla viabilità. La Tangenziale Sud resterà chiusa al traffico, in carreggiata Est (direzione Vicenza) tra Alpo Zai e Borgo Roma, dalle 21 di venerdì 15 febbraio alle ore 8.30 circa di sabato 16 febbraio 2019.

Le deviazioni saranno segnalate sul posto. In caso di maltempo, i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.