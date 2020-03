Una settimana di lavori per asfaltature al Chievo e in centro a Verona

Partono domani, 30 marzo, salvo avverse condizioni meteo, i lavori di asfaltatura di via Aeroporto Berardi, nel quartiere Chievo di Verona. Il tratto di strada interessato alla fresatura e alla posa del nuovo manto stradale va da piazza Chievo a via Barucchi. L'intervento durerà complessivamente una settimana e durante questo periodo sarà istituito il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata e il senso unico alternato, con limite di velocità ridotto a 30 km orari.

Sempre domani, inizierà il cantiere per la posa del nuovo asfalto in via Ponte Cittadella, nel tratto conclusivo che porta all'incrocio con via degli Alpini, in centro a Verona. I lavori, poi, proseguiranno anche su quest’ultima via che sarà ridotta a due corsie di marcia per garantire l'esecuzione dell'opera. Nell'area di cantiere, in prossimità di via Ponte Cittadella, sarà istituito il divieto di transito e di sosta.

In entrambi i casi - ha detto l'assessore Marco Padovani - si tratta di lavori importanti e già programmati, ma che avevamo dovuto rinviare a causa delle difficoltà delle ditte esecutrici nel reperire i materiali per realizzare gli interventi. Ora possono ripartire e, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per chi opera nei cantieri, saranno conclusi nel giro di una settimana.

