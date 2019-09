Lavori conclusi e mercoledì è pronta a partire l'asfaltatura di via Pontida

Si sono conclusi i lavori in via Pontida e mercoledì 4 settembre si procederà all’asfaltatura della strada, nel tratto compreso tra ponte San Francesco e via Da Vico, direzione San Zeno.

La parte di via interessata alla posa del nuovo asfalto sarà chiusa al traffico dalle 8.30 alle 19. Auto e mezzi potranno comunque circolare perché nel tratto della via compreso tra via Da Vico e Ponte San Francesco, in direzione del ponte, sarà istituito il doppio senso di marcia. I lavori si concluderanno in serata.