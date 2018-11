I nuovi interventi al via in città modificano la viabilità di piazza Pradaval

Giovedì prossimo, 29 novembre, saranno eseguiti i lavori di riasfaltatura della corsia preferenziale Bus di piazza Pradaval. Pertanto, a partire dalle 7, la corsia sarà chiusa al traffico, con obbligo di svolta a destra, verso corso Porta Nuova, per autobus e taxi che provengono da via Valverde.

Contemporaneamente, viene istituito il divieto di sosta in corrispondenza del cantiere in piazza Pradaval, direzione via Valverde, e di fronte al civico 1, per consentire una migliore svolta verso corso Porta Nuova ai bus. I lavori di asfaltatura della corsia preferenziale, salvo avverse condizioni meteo, saranno ultimati entro la serata.