Adeguamento antincendio dell'ospedale di Malcesine, partono i lavori

Lunedì prossimo, 15 giugno, saranno consegnati alla ditta esecutrice i lavori per completare e ultimare l'adeguamento antincendio del Padiglione A dell'ospedale di Malcesine. Lavori che renderanno l'intera struttura adeguata alla normativa di prevenzione incendi.

L'adeguamento alla normativa antincendio, con relativo finanziamento, è programmato nell'ambito del piano che la Regione ha predisposto per tutte le strutture socio-sanitarie dell'Ulss 9. L'intervento sarà realizzato secondo le indicazioni del comando provinciale dei vigili del fuoco. Le lavorazioni saranno completate, facendo una stima prudenziale, entro la fine dell'anno.

Un altro intervento che l'Ulss 9 prevede di fare è la sostituzione degli infissi in legno presenti su tutto il Padiglione A. A tale riguardo si sta valutando il carico d'incendio dei serramenti, al fine di proporre la loro sostituzione con serramenti ignifughi che non alterino le facciate esterne dell'edificio.

Contestualmente, come previsto dalle schede ospedaliere, si sta predisponendo uno studio di fattibilità per la realizzazione dell'ospedale di comunità, sempre all'interno del comprensorio dell'ospedale di Malcesine. Lo studio identifica la zona per l'ospedale di comunità nelle ex sale operatorie, all'interno del Padiglione B, le quali hanno una superficie di circa 490 metri quadrati e una dotazione di 12 posti letto. Il progetto sarà concluso alla fine di questo mese per poi seguire l'iter autorizzativo da parte della Regione Veneto con finanziamento già approvato.

Sarebbe una collocazione ottimale per i degenti, i quali sarebbero sistemati in stanze rivolte verso il giardino che dà sul Lago di Garda. Anche in questo caso, si stima di ultimare i lavori per la fine dell’anno.

Il costo complessivo per questi interventi è di circa 2,1 milioni di euro: 1,5 milioni per il Padiglione A e 600mila per il Padiglione B. Ci si sta adoperando inoltre per reclutare il personale necessario, selezionare la figura del primario, assumere fisiatri e fisioterapisti.