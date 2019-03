Bovolone, lavori anti-allagamento di Acque Veronesi in località Crosare

Sgravare la rete mista dall'apporto delle acque piovane, migliorando e adeguando al tempo stesso le infrastrutture fognarie. Questo l'obiettivo dell'intervento di Acque Veronesi a Bovolone, in località Crosare, dove nel corso degli anni, in presenza di precipitazioni di forte intensità, residenti e commercianti della zona dovevano fare i conti con le criticità legate al problema allagamenti. «L'estensione e l'adeguamento delle reti acquedottistiche e fognarie è una delle mission aziendali fissate nel piano degli interventi, che nel quadriennio 2018-2021 ci vedranno investire su tutto il territorio veronese oltre 150 milioni di euro. In questo caso, il problema era dovuto all'insufficienza e alla vetustà della rete che andiamo a risolvere con questo secondo stralcio dei lavori, che si completeranno entro aprile», ha spiegato il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli.

L'intervento in corso riguarda la realizzazione di un nuovo collettore fognario e di due nuovi sfioratori interrati sulla rete mista già esistente, oltre alla posa di un collettore scatolare lungo il canale Menaghetto e l'estensione di circa 800 metri di sottoservizi. Dopo una prima parte di intervento dedicata allo spostamento delle tubazioni del gas metano e dell'acquedotto, ora è in corso la posa del nuovo collettore che avrà un diametro di 1200 mm. Al nuovo impianto saranno successivamente allacciate una serie di nuove griglie di raccolta delle acque e saranno collegate le caditoie stradali esistenti, separando le acque reflue nere da quelle bianche. Le nuove infrastrutture avranno un costo complessivo di oltre 1 milione di euro.