Lavori di Agsm, viabilità modificata in via Prato Santo e via Tonale a Verona

Da lunedì 2 settembre, l'incrocio tra via Prato Santo e via Tonale a Verona sarà interessato da lavori di Agsm. L'azienda dovrà intervenire su una parte della rete del teleriscaldamento.

Il cantiere durerà una settimana e comporterà alcune modifiche alla viabilità. Saranno istituiti i divieti di transito e di sosta nel tratto di via Prato Santo compreso tra via Rovereto e via Tonale; ma anche in via Tonale, dall'intersezione con via Medici a quella con via Prato Santo.

Doppio senso di circolazione, invece, subito dopo il cantiere, e quindi nel tratto di via Prato Santo che va dall'incrocio con via del Tonale al civico 36, per andare sul lungadige.

Lungo la parte di strada percorribile nei due sensi di marcia sarà in vigore il divieto di sosta. Rimarrà sempre possibile il transito, nei tratti non direttamente interessati dai lavori, per i residenti e i mezzi di soccorso.