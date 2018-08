Approvati i lavori d'adeguamento antincendio all'asilo nido delle Golosine "Il cucciolo"

Nuove uscite di sicurezza, nuovi pavimenti ignifughi, compartimentazione delle strutture, rifacimento dell’impianto elettrico e del passo carraio per permettere l’accesso ai mezzi di emergenza.

Sono questi alcuni degli interventi di adeguamento antincendio che interesseranno l’asilo nido “Il Cucciolo” di via Bacchiglione, nel quartiere Golosine. L’intervento, approvato in via definitiva per un importo di 370 mila euro, sarà realizzato durante la pausa dall’attività didattica della prossima estate.

«La giunta – spiega Luca Zanotto, assessore ai Lavori pubblici – ha dato il via libera a importanti lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Si tratta di un rilevante investimento in sicurezza, pari a 370 mila euro, a favore di una struttura frequentata da bambini. Dal punto di vista tecnico, saranno realizzati tutti quei presidi necessari al rispetto della normativa».