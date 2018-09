Verona, lavori in via Dietro Santa Eufemia e vicoletto Seghe Sant’Eufemia

Da domani, martedì 11 settembre, per due giorni, saranno vietati il traffico e la sosta in via Dietro Santa Eufemia e vicoletto Seghe Sant'Eufemia, dove si è verificato un cedimento fognario. La riparazione è affidata ad Acque Veronesi.

