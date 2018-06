Operatori di Acque Veronesi al lavoro in via Museo e in quinta circoscrizione

I tecnici di Acque Veronesi hanno provveduto ad una serie di videoispezioni ai sottoservizi di via Museo, in zona universitaria, dove si era verificato un improvviso cedimento del collettore fognario che aveva portato alla chiusura della strada al traffico. A seguito del monitoraggio, la società consortile, in accordo con Comune di Verona e la Polizia Municipale, ha deciso di riammodernare e potenziare le reti fognarie della via. Per questo via Museo rimarrà chiusa al traffico fino alla fine del mese. Il divieto non riguarda i residenti.

Oltre a quelli in via Museo, Acque Veronesi è impegnata anche in altri lavori. Sono in corso, infatti, una serie di asfaltature nelle vie della quinta circoscrizione. Asfaltature che fanno seguito ai lavori di potenziamento e adeguamento di numerose infrastrutture idriche e fognarie. Fino a domani, 8 giugno, le asfaltature interesseranno le vie Pacinotti e Germania. Lunedì 11 giugno sarà asfaltata piazza Cervignano, mentre in via Tombetta i lavori saranno martedì 12 e mercoledì 13 giugno. Le strade interessate dai questi cantieri non saranno chiuse, ma sono comunque previsti rallentamenti alla normale circolazione dei veicoli.