Acque Veronesi estende e potenzia le fognature in zona Santa Lucia

Acque Veronesi potenzia ed estende le infrastrutture in località Gariggio ed in via Mantovana a Verona, nel quartiere Santa Lucia. Roberto Mantovanelli, presidente della società consortile, ha svolto insieme all'assessore del Comune di Verona Marco Padovani un sopralluogo nel nuovo cantiere che ha aperto i battenti nella zona ovest di Verona.

I lavori porteranno all'estensione ed al potenziamento dei sottoservizi in via Mantovana, nel tratto compreso tra la parte nord di Forte Gisella, la zona meridionale del Quadrante Europa e la frazione di Gariggio. Acque Veronesi provvederà alla realizzazione e alla posa di tre tratti di condotte a gravità ed una a pressione per una lunghezza complessiva di circa 1.600 metri di nuove reti fognarie. Un intervento tecnicamente impegnativo che consentirà il collegamento del tratto a gravità posto più ad ovest con gli impianti già esistenti al Quadrante Europa. I due tratti posti più ad est andranno a confluire invece all'interno di un nuovo impianto di sollevamento che pomperà i reflui nel primo pozzetto del tratto occidentale e che da lì confluiranno nella fognatura del Quadrante Europa.

Il cantiere ovviamente incide sulla viabilità. È stato instituito il senso unico alternato lungo l'arteria principale di via Mantovana e saranno chiusi a tratti le strade interne, garantendo comunque l'accesso ai residenti.

L'intervento, dal costo di 500 mila euro, porterà sensibili benefici e vantaggi per la collettività ed una maggiore sicurezza e tutela ambientale - ha commentato Mantovanelli - L'opera, che sarà conclusa entro 3 mesi, consentirà infatti la predisposizione all'allacciamento alla rete fognaria a circa 600 abitanti residenti in zona, costretti fino ad oggi ad utilizzare pozzi neri e vasche Imhoff, che saranno finalmente dismesse. L'obiettivo è quello di garantire un'adeguata e ottimale gestione dei reflui della zona, evitandone inutili e dannose dispersioni nel sottosuolo e assicurare contestualmente un servizio efficiente e funzionale ai cittadini.

L'assessore Marco Padovani ha aggiunto: "Quello avviato è un intervento molto importante grazie al quale si fornisce un adeguato allacciamento fognario alle abitazioni della frazione e contemporaneamente si riqualificano, anche dal punto di vista ambientale, i sottoservizi. Come amministrazione, nel corso dell'estate abbiamo avviato numerosi cantieri, fatto che dimostra la nostra attenzione per tutto il territorio comunale, piccole frazioni comprese".