Acque Veronesi al lavoro in borgo Roma per rifare la condotta fognaria

Sono partiti nella mattinata del 2 gennaio i lavori per il rifacimento della condotta fognaria di via Centro, a Verona. L’intervento, uno dei più importanti nel piano previsto per il 2020 da Acque Veronesi in città, si concentrerà in questa prima fase nel tratto che va dal semaforo di via Scuderlando fino all’incrocio con via dei Grolli.

Il secondo stralcio dei lavori riguarderà invece il tratto dall’incrocio con via dei Grolli fino a Piazza Cervignano e successivamente, ma non prima della prossima estate e comunque al termine del cantiere per la filovia, il tratto fino all’incrocio con via Redipuglia; vie laterali comprese.