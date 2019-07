Manutenzione e riparazione. Lavori Acque Veronesi prendono il via in città

Acque Veronesi provvederà ad una serie di interventi di manutenzione e riparazione alle reti idriche e fognarie, che potrebbero provocare qualche disagio agli automobilisti che si spostano in città con il proprio mezzo.

Via Pigna resterà chiusa al traffico nelle giornate di domani e dopodomani (martedì 16 e mercoledì 17). Negli stessi giorni saranno vietati la sosta ed il transito in via Locatelli. Nella giornata di giovedì 18 luglio resterà infine chiusa al traffico via Randaccio, nel quartiere San Massimo.