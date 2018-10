Nogarole Rocca, Acque Veronesi migliora gli impianti di potabilizzazione

Circa 1 milione e 200mila euro, questa la cifra investita da Acque Veronesi per migliorare la gestione del servizio idrico a Nogarole Rocca e Trevenzuolo.

L'avvio dei lavori di adeguamento e potenziamento delle reti acquedottistiche è stato presentato dai consiglieri di amministrazione dell'azienda Mirko Corrà e Paola Briani, insieme al primo cittadino di Nogarole Paolo Tovo e al suo vice Luca Trentini. Il progetto prevede l'ottimizzazione degli impianti di potabilizzazione con l'obiettivo di migliorare la distribuzione e la gestione idrica in termini di affidabilità ed efficienza del servizio. Saranno potenziati e riammodernati i siti di approvvigionamento "Nogarole Rocca Nord" e "Nogarole Rocca Sud". I vecchi sistemi di potabilizzazione, in uso nei due siti, saranno sostituiti da filiere impiantistiche e da apparecchiature di nuova generazione e tecnologicamente avanzate e performanti: dai trattamenti di preossidazione con ozono, al dosaggio di cloruro ferrico per la precipitazione chimica dell'arsenico, all'utilizzo di filtri rapidi a carboni attivi granulari, fino alla disinfezione finale con ipoclorito di sodio.

Un'opera da oltre 1 milione di euro che migliorerà notevolmente gli impianti e l'efficienza del servizio con vantaggi anche in termini di qualità e sicurezza dell'acqua erogata - hanno commentato i consiglieri Corrà e Briani - I lavori partiranno in questi giorni e dureranno 4 mesi. Un intervento particolarmente importante, sia per l'entità della cifra investita, sia per l'ampiezza del territorio e per il numero di utenti che ne beneficeranno, circa 2.700. Continua così il piano di riammodernamento ed efficientamento delle infrastrutture che vedrà Acque Veronesi nei prossimi mesi impegnata in tutto il territorio provinciale.

Soddisfatto per l'avvio del cantiere, il vicesindaco Trentini: «Gli investimenti previsti da Acque Veronesi sono molto importanti per il mantenimento di un'alta qualità dell'acqua destinata alle nostre case. L'acqua è un bene primario essenziale e l'amministrazione comunale ringrazia i vertici della società per l'impegno concreto dimostrato e rinnova la disponibilità ad una collaborazione orientata a garantire anche in futuro servizi efficienti a favore dei nostri cittadini».

L'intervento segue di qualche anno altre importanti opere realizzate da Acque Veronesi nel territorio nogarolese. Tra il 2012 ed il 2015 la società di lungadige Galtarossa ha infatti operato investimenti per circa 2 milioni e 500mila euro per migliorare il sistema depurativo-fognario del paese.