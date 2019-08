Bloccato sversamento di via Ponte Pignolo, proseguono i lavori a Veronetta

Hanno lavorato anche di domenica, ieri 25 agosto, le squadre di operai impegnati in via Interrato dell'Acqua Morta, a Verona, dove a causa di pesanti infiltrazioni dovute alla vecchiaia di uno dei tre principali collettori fognari cittadini, lo scorso venerdì è stato bloccato il cantiere di via Ponte Pignolo e la viabilità è stata temporaneamente modificata.

Ieri sono state posate le linee e le tre grosse pompe che dovranno bypassare la portata molto consistente del collettore, intervento necessario per poter iniziare la sostituzione in urgenza di oltre 70 metri di condotta.

Bloccato, inoltre, lo sversamento che ha causato l'allagamento della vasca di spinta di via Ponte Pignolo, che permetterà tra oggi e domani di riprendere anche l'attraversamento dell'incrocio con la tecnologia no dig.

Le operazioni sono state seguite e concordate con i tecnici di Arpav.