Lavori di Acque Veronesi nella Bassa: servizio interrotto in due comuni

Acque Veronesi provvederà nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 agosto alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica di distribuzione proveniente dalla centrale di potabilizzazione di Madonna di Lonigo, per l’inserimento di pezzi speciali che permetteranno la realizzazione di una condotta by pass in via Alberazzi, nel Comune di Veronella.

Tale intervento permetterà al Consorzio di Bonifica il rifacimento del ponte sullo Zerpano, da tempo chiuso alla viabilità. Per tale motivo, tra le ore 23 e le 6 del mattino, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua in tutto il territorio comunale di Veronella e Albaredo d’Adige. Sempre nelle ore potrebbero verificarsi momentanee sospensioni e cali di pressione dell’erogazione del servizio idrico anche in altri comuni del Legnaghese e del Colognese (Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Cologna Veneta, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Terrazzo, Villa Bartolomea) e a Montagnana (in provincia di Padova).

I lavori sono stati appositamente programmati durante le ore notturne per limitare al minimo i disagi. Acque Veronesi ricorda che è a disposizione il numero verde Guasti 800734300, attivo 24 ore su 24.