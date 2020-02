Lavori in A4: corsie di sorpasso chiuse tra Sommacampagna e Peschiera

In A4, sono previsti lavori di riqualificazione varco con chiusura della corsia di sorpasso di entrambe le carreggiate, tra i caselli di Peschiera e Sommacampagna (dal Km 261+500 al km 262), a partire dalle ore 20 di venerdì 7 febbraio fino alle ore 12 di domenica 9 febbraio 2020.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

SOMMACAMPAGNA - Nel frattempo, l’amministrazione comunale di Sommacampagna ha comunicato di aver ottenuto un contributo pari a 296 mila euro per la realizzazione di una nuova rotatoria a raso in corrispondenza dell’incrocio tra la strada provinciale 26 che da Sommacampagna porta a Caselle e le via Pantina e Molinara Vecchia. L’opera che avrà un costo complessivo di 370 mila euro è stata fortemente voluta e grazie alla richiesta di finanziamento presentato a luglio scorso dall'Assessore Allegri potrà nel prossimo anno essere realizzata.

Una grande soddisfazione ricevere il contributo per questa nuova realizzazione - dichiara Allegri - che vedrà un miglioramento in termini di sicurezza e visibilità nel tratto stradale e che ci gratifica per il lavoro costante e fattivo per migliorare giorno dopo giorno, la viabilità del nostro Comune. Ringraziamo quindi la Provincia che, in particolare su questa nuova iniziativa, ha riconosciuto un finanziamento pari all’80% del valore dell’opera riconoscendone quindi il valore significativo. Quest’opera consentirà di mettere in sicurezza un incrocio percorso ogni giorno da migliaia di automobilisti che si recano da Sommacampagna a Caselle o all’Aeroporto. Nel frattempo si sta completando la rotatoria nel tratto della provinciale che congiunge il casello con Villafranca e via Dossobuono e di cui si attendeva da decenni la realizzazione. Queste due rotatorie saranno realizzate su strade di competenza provinciale con la compartecipazione del Comune e vedono l’opera attiva del nostro ufficio lavori pubblici che vorrei ringraziare. È un metodo innovativo che vede fianco a fianco l’ente comunale e quello provinciale per la risoluzione di problematiche che difficilmente avrebbero potuto essere affrontate singolarmente dagli enti.

L'opera rientra nel piano degli interventi cofinanziati dalla Provincia, per la sistemazione di incroci e intersezioni tra strade provinciali e comunali, che ha stanziato oltre 7 milioni per la realizzazione di 40 opere per la sicurezza stradale.

