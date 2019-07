Lavori in A4, corsia ristretta nelle ore notturne tra Verona Est e Soave

Lavori di manutenzione urgenti, improvvisi e improcrastinabili in A4. Per questo, in direzione Venezia, tra i caselli di Verona Est e Soave, si viaggerà su una sola corsia di marcia. La limitazione comincerà dalle 21 di oggi, 10 luglio, fino alle 6 di domani e riprenderà dalle 21 di domani fino alle 6 di venerdì 12 luglio.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

