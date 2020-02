Notte di lavori lungo l'autostrada A4: si viaggerà su una sola corsia

In A4, a causa lavori di pavimentazione, tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna (dal Km 277+800 al km 275+000) in carreggiata ovest (direzione Milano) si viaggerà su una sola corsia di marcia, a partire dalle ore 20 di lunedì 24 febbraio fino alle ore 6 di martedì 25 febbraio 2020.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.