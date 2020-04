Pronti a partire con la nuova settimana i lavori lungo l'autostrada A4

Lungo la carreggiata Est (in direzione Venezia) dell'autostrada A4, sono pronti a partire i lavori di pavimentazione tra i caselli di Peschiera e Sommacampagna (dal km 266+600 al 269+700). Pertanto si viaggerà sue corsie di marcia nei seguenti giorni:

dalle ore 8 di lunedì 20 aprile alle ore 24 circa di venerdì 24 aprile 2020;

dalle ore 8 di lunedì 27 aprile alle ore 24 circa di giovedì 30 aprile 2020;

dalle ore 8 di lunedì 4 maggio alle ore 24 circa di venerdì 8 maggio 2020.

L’area di parcheggio Val di Sona Est rimarrà chiusa dalle ore 8.30 di lunedì 4 maggio fino a circa le ore 14.00 di venerdì 8 maggio 2020.

Sempre in A4 sono previsti lavori di varo del sovrappasso ciclopedonale di via Flero, comune di Brescia, che comporterà la chiusura di entrambe le direzioni di marcia, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Ovest (dal km 221+400 al 217+700), a partire dalle ore 21 di martedì 21 aprile fino alle ore 6 di mercoledì 22 aprile, dalle ore 21 di mercoledì 22 alle ore 6 di giovedì 23 e dalle ore 21 di lunedì 4 maggio alle ore 6 di martedì 5 maggio 2020.

Gli utenti provenienti da Milano e diretti a Venezia dovranno uscire al casello di Brescia Ovest e, percorrendo la tangenziale sud di Brescia, seguire le indicazioni per rientrare in autostrada a Brescia Centro, mentre quelli provenienti da Venezia e diretti a Milano dovranno uscire al casello di Brescia Centro e, percorrendo la tangenziale sud di Brescia, seguire le indicazioni per il rientro in autostrada a Brescia Ovest.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

IN CITTÀ - A Verona invece, da mercoledì 22 aprile, cambia la viabilità in via De Sandre e nel tratto di via Scuderlando che va dai civici 40 al 90. Infatti, per agevolare l’uscita dei mezzi in transito, su questi due tratti di strada sarà mantenuta la circolazione ad anello, ma saranno invertiti i sensi unici attualmente esistenti.

Su via De Sandre, il nuovo senso unico andrà da via Ongaro a via Scuderlando, mentre su quest’ultima strada il nuovo senso di marcia andrà dal tronco principale di via Scuderlando a via Ongaro.

