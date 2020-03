Lavori in corso in A4 tra Sommacampagna e Peschiera del Garda fino al 3 aprile

In A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 266+000 al 262+500), si viaggerà su due corsie di marcia. I lavori si terranno dalle ore 9 di lunedì 23 marzo alle ore 24 circa di venerdì 27 marzo 2020 e dalle ore 9 di lunedì 30 marzo alle ore 24 circa di venerdì 3 aprile 2020.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno. Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/ .