Lavori per 400 mila euro nelle scuole di Verona. Rifatto il tetto delle Meneghetti

Un nuovo tetto, che garantisce l’isolamento termico, acustico e risolve il problema delle infiltrazioni. Le scuole medie Meneghetti di Borgo Roma ora hanno una copertura di ultima generazione. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati sostituiti i coppi anni ‘70, che lasciavano penetrare acqua e umidità, danneggiando non solo l'intonaco da pareti e soffitti, ma anche gli impianti. Posati uno strato coibentante di guaina ardesiata e un manto di copertura in lamiera di alluminio.

Un intervento da 150 mila euro che, oltre al rifacimento del tetto, ha permesso anche di controllare tutti i frontali esterni in calcestruzzo, con l’eliminazione delle parti ammalorate lungo il perimetro della scuola, al fine di evitare eventuali distacchi.

Il cantiere già ultimato, così come quelli in programma, sono stati illustrati giovedì mattina dall’assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto, direttamente sul tetto della scuola.

«Complessivamente più di 400 mila euro che l’amministrazione comunale ha investito per la sicurezza degli edifici scolastici e degli studenti che tutti i giorni utilizzano gli spazi degli istituti – ha detto Zanotto -. Il rifacimento di un tetto evita numerosi altri problemi, ecco perché abbiamo cercato di concludere il prima possibile questo intervento ormai necessario. Proseguiremo ora con i lavori negli altri istituti, approfittando delle vacanze di carnevale e di Pasqua, in quanto alcune opere possono essere fatte solamente a scuole chiuse».

Quello delle Meneghetti, infatti, è solo uno degli interventi già realizzati all’interno delle scuole veronesi. Lavori in corso anche nelle palestre delle scuole primarie Frattini, a Santa Lucia, e delle medie Giovanni XXIII, a San Michele. Nella prima è stato rifatto il controsoffitto e l’impianto elettrico, nella seconda il pavimento. Manca all’appello solamente la sostituzione dei serramenti che verrà ultimata durante le vacanze di carnevale, per una spesa totale di 170 mila euro.

Alle elementari Europa Unita di San Massimo, invece, verranno rifatti completamente i servizi igienici, eliminando le barriere architettoniche e creando due bagni per le persone diversamente abili. L’intervento da 85 mila euro, in parte coperto da Fondazione Cariverona, prevede il rifacimento dei 12 bagni della scuola. I lavori partiranno ad inizio marzo da uno dei due piani e le demolizioni verranno effettuate durante le vacanze di carnevale. Il cantiere proseguirà poi a scuole aperte. Una volta terminato il primo blocco, si procederà con il rifacimento dei servizi igienici dell’altro piano, in modo da non creare disservizi.