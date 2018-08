Nuovi lavori nelle circoscrizioni: sarà riqualificata la ciclabile sul Valpantena

Sarà rimesso a nuovo il tratto di pista ciclabile lungo il progno Valpantena, in Borgo Venezia, da via Zagata a via Belvedere. Circa 900 metri di percorso ciclabile, per una spesa complessiva di 198 mila euro, finanziati in parte dalla regione (100 mila euro) e in parte dal Comune (98 mila euro).

I lavori, che inizieranno in primavera, riguarderanno il rifacimento del piano mobile e la realizzazione delle barriere protettive.

“Si tratta di una pista ciclabile molto frequentata – ha detto l’assessore al Decentramento Marco Padovani -, che presenta diversi punti ammalorati e pericolosi per chi la percorre sulle due ruote. Iniziamo con questo primo tratto, ma l’intenzione è quello di intervenire a breve anche sulla prosecuzione del percorso in 8ª Circoscrizione fino a Santa Maria in Stelle”.

Sempre in tema di Circoscrizioni, la giunta ha stanziato la somma di 800 mila euro per una serie di interventi che, nel corso del 2019, saranno realizzati in tutto il territorio comunale.

“Abbiamo chiesto a ciascuna Circoscrizione di fare un elenco delle opere e dei lavori più urgenti da realizzare – ha detto Padovani -, in modo da avere il quadro complessivo e poter intervenire puntualmente. La lista dei ‘desiderata’ è lunga e corposa, ma con una progettazione su 4 lotti, di 200 mila euro ciascuno, contiamo di soddisfare tutte le richieste”.

