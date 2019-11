Lavorare e studiare inglese in Australia: una nuova opportunità in arrivo

È pensato per chi vuole studiare inglese e fare un’esperienza, anche di lavoro, in Australia il prossimo evento organizzato dal Servizio Promozione Lavoro del Comune. L’appuntamento, riservato ai giovani tra i 16 e i 35 anni, è in programma giovedì 14 novembre, a partire dalle 16, nella sede del Servizio in via Macello, 5.

I partecipanti avranno la possibilità di approfondire con Study Australia, agenzia associata con Austrade Unlimited – Consolato australiano, vari temi tra cui le regole per ottenere il visto, le possibilità di studio e di lavoro in Australia, le opportunità per accedere a borse di studio e i progetti per fare esperienze alla pari. L’agenzia, infatti, da oltre 20 anni si occupa di assistere i ragazzi interessati a vivere un’esperienza di studio e lavoro in Australia, fornendo focus specifici su università, corsi di lingua, scuole superiori e viaggi studio.

La partecipazione all’incontro è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro e non oltre mercoledì 13 novembre, alle 13. Saranno ammessi un massimo di 40 partecipanti selezionati sulla base della data di iscrizione.

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dalla pagina dedicata del portale del Comune di Verona e inviato via e-mail a lavoro@comune.verona.it. In alternativa, si può ritirare il modulo al Servizio Promozione Lavoro – Sportello di Via Macello 5, nei giorni di apertura al pubblico: lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13.