LAV: «Non è vero che è stata archiviata la denuncia contro Valdegamberi»

«Non è vero che è stata archiviata la denuncia della LAV contro il consigliere regionale veneto Stefano Valdegamberi, che a proposito dell’uccisione di un lupo in Lessinia, nell’ottobre di un anno fa, si era permesso di scrivere “Il prossimo che troverete in foto sarà uno della LAV”». A comunicarlo, con una nota diffusa, è la stessa Lega Anti Vivisezione, che risponde così al consigliere regionale, che nei giorni scorsi aveva annunciato l'archiviazione.

L’associazione animalista ha fatto sapere infatti di aver verificato con il proprio avvocato presso la Procura della Repubblica di Roma, dove non è stato ancora assegnato il fascicolo (RG NR 2772/2019) al Giudice per le Indagini Preliminari e, quindi, non vi è alcuna decisione presa, né tantomeno irrevocabile. Continua a pendere, dunque, la richiesta della LAV di procedere per i reati di minaccia, articolo 612 del Codice penale, e istigazione a delinquere, articolo 414.