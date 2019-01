Partecipa a I Soliti Ignoti su Rai 1 e torna a San Bonifacio con 60mila euro

Martedì scorso, 15 gennaio, una concorrente veronese ha partecipato al gioco a premi televisivo I Soliti Ignoti in onda su Rai 1. Si chiama Laura Piacentini ed è di San Bonifacio.

Laura è riuscita a raggiungere la manche finale del "parente misterioso" con la possibilità di vincere 30mila euro e potendo scegliere di raddoppiare la posta in palio facendo a meno degli aiuti. «Sarebbe una pazzia. Non sarebbe da me», ha detto la concorrente ad Amadeus, conduttore del programma. Laura, però, quella pazzia ha scelto di farla e il suo coraggio è stato premiato perché è riuscita ad individuare tra i vari "ignoti" quello imparentato con il "parente misterioso". E così è potuta tornare a casa con 60mila euro in gettoni d'oro.