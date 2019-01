Dopo Coletto, nessuno. La delega alla sanità regionale alla Lanzarin

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha formalmente assegnato oggi, 29 dicembre, la delega alla sanità all'assessore Manuela Lanzarin. Il veronese Luca Coletto aveva infatti lasciato il suo ruolo di assessore alla sanità dopo la nomina a sottosegretario di Stato alla salute. Il posto di Coletto in consiglio regionale era stato preso da Enrico Corsi, mentre nessuno entrerà in giunta per sostituirlo nella carica da assessore. Semplicemente, la delega che aveva Coletto passa alla collega Lanzarin che conserverà anche le sue precedenti deleghe.

Il presidente Zaia ha dato la notizia nel corso di uno degli incontri periodici con il direttori generali per fare il punto sui principali temi della sanità regionale.