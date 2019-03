Nuova opera di land art a Castagnaro, Dario Gambarin "ritrae" Xi Jinping

Dovrebbe arrivare in visita in Italia nei prossimi giorni il presidente della Cina Xi Jinping. Un visita in cui il leader della grande potenza asiatica dovrebbe firmare l'accordo tra Italia e Cina che ha creato qualche fibrillazione all'interno del governo italiano e nei rapporti tra Italia e resto del mondo.

Proprio in occasione di questa visita, l'artista Dario Gambarin si è cimentato in una nuova grande opera di land art, creata in un terreno di ventimila metri quadrati a Castagnaro. Gambarin ha riprodotto il volto di Xi Jinping, scrivendo sotto il suo nome, nella speranza che il presidente cinese possa vedere l'opera dall'alto, come spiegato dallo stesso artista ad Ansa.

Non si tratta del primo presidente "ritratto" da Gambarin in un campo. In passato, l'artista veronese aveva anche riprodotto i volti di Obama, Kennedy, Putin e Mandela.