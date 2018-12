Nuova luce in via Mezzacampagna: «Il I° intervento di una lunga serie»

Via Mezzacampagna si accende di luce. Da qualche giorno, infatti, è entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione pubblica della strada in zona industriale di Verona sud, che da via Vigasio porta direttamente alla statale 12.

Sono tredici i lampioni con sorgente luminosa a led posizionati a lato della strada, su un tratto di circa 500 metri. Alti 9 metri, i nuovi pali della luce sono all’avanguardia sia in tema di risparmio energetico che di design.

Un intervento, costato 22 mila euro, realizzato da Asgm Lighting su indicazione dell’Amministrazione, che da tempo aveva in agenda di migliorare l’illuminazione di questa zona della città e in particolare di via Mezzacampagna, molto trafficata durante il giorno anche da mezzi pesanti.

«Prosegue il piano annuale di estensione dell’illuminazione pubblica sul territorio – ha detto l’assessore alla Patrimonio Edi Maria Neri, questa mattina in sopralluogo sul posto -. Questo è l’ultimo intervento dell’anno, ma il primo di una lunga serie, che contiamo di realizzare con l’anno nuovo. Le richieste e le segnalazioni che arrivano da cittadini e residenti sono molte, e il più delle volte sono dettate da motivi di sicurezza. Valutiamo caso per caso, dando la precedenza alle zone più lontane dal centro e ai luoghi sensibili, come parchi giochi, aree cani e luoghi pubblici».

Insieme all’assessore Neri erano presenti anche il presidente di Agsm Lighting Filippo Rigo e quello della 5ª Circoscrizione Raimondo Dilara.