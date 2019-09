Un'area sportiva più illuminata e sicura, con l'arrivo di nuovi lampioni a led

Più luce al campo sportivo e al percorso della salute in via Sogare. Da un paio di settimane, infatti, sono in funzione i 21 lampioni con sorgente luminosa a led installati per potenziare l’impianto di illuminazione pubblica già esistente. Si tratta di nuovi pali della luce all’avanguardia sia in tema di risparmio energetico che di design, posizionati da Asgm Lighting su indicazione dell’Amministrazione. Il costo dell’intervento è stato di 50 mila euro.

Insieme al sindaco Sboarina e all’assessore Neri, al monento del sopralluogo, era presente anche il presidente di Agsm Lighting Filippo Rigo.

«Un nuovo intervento – sottolinea il sindaco Federico Sboarina, questa mattina in sopralluogo sul posto – che punta al miglioramento dell’illuminazione pubblica in quelle aree della città che più ne necessitano. Prosegue infatti il piano di estensione dell’illuminazione pubblica sul territorio, anche in risposta alle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, spesso legate a motivi di sicurezza. È evidente che le zone buie si prestano ad essere meno sicure; l’illuminazione pubblica rappresenta quindi un importante alleato non solo per accrescere la vivibilità dei nostri quartieri ma anche per renderli più sicuri».

«Delle diverse segnalazioni ricevute – precisa l’assessore alla Patrimonio Edi Maria Neri –, viene data precedenza alle zone più lontane dal centro e ai luoghi sensibili, come parchi giochi, campi sportivi e aree pubbliche più frequentate. In via Sogare, infatti, è presente un’ampia area sportiva dove si allenano molti giocatori ed un percorso della salute frequentato ogni giorno dai residenti della zona. Un adeguato sistema di illuminazione pubblica rappresenta sicuramente uno dei mezzi per accrescere la sicurezza sul territorio».