Lago di Garda, acque balneabili. Superato il primo monitoraggio di Arpav

Dal 7 al 9 maggio, l'Arpav ha effettuato la prima campagna di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per il 2018. Una campagna realizzata prima dell'inizio della stagione balneare, per confermare l'idoneità.

Sulla base dei risultati a cura di Arpav, è stata confermata la piena conformità ai requisiti di qualità previsti dalla legge per la balneabilità in tutte le acque della sponda veronese del lago di Garda. L'unico punto in tutta la regione Veneto in cui non è prevista la balneabilità, al momento, si trova nel lago di Centro Cadore a Domegge di Cadore, provincia di Belluno. In quel punto sono stati riscontrati il superamento dei limiti di legge per alcuni parametri. La situazione è connessa alle abbondanti precipitazioni recenti ed alla conseguente attivazione di sfiori fognari nei pressi del punto.

La prossima campagna di monitoraggio sarà realizzata tra il 28 e il 30 maggio per il mare Adriatico, per il lago di Garda, per il laghi del trevigiano e per lo specchio nautico di Albarella e tra il 4 e il 6 giugno per i laghi del bellunese. I risultati delle analisi sulle acque di balneazione sono sempre disponibili in tempo reale anche nel portale "acque di balneazione" del ministero della salute.